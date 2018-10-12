"Кримінальний талант": на Донеччині судитимуть 14-річного серійного злочинця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Низка скоєних майнових злочинів може коштувати підліткові 8 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“Під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури № 1 завершено досудове розслідування стосовно 14-річного місцевого мешканця, який обвинувачується у скоєнні низки майнових злочинів”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що з травня по серпень 2018 року підліток, перебуваючи у нічний час в Приморському та Центральному районах міста, шляхом розбиття вікон та пошкодження дверей проник до 8 торговельних павільйонів, звідки викрав грошові кошти на загальну суму близько 15 тис. грн.

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Крім того, зловмисник незаконно заволодів транспортним засобом — автомобілем марки Renault та, незважаючи на обраний йому судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, порушив особисте зобов’язання та скоїв грабіж, вирвавши сумку з грошима у 37-річного перехожого.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав юнаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час розслідування його злочинної діяльності завершено та обвинувальний акт за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України, ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 186 КК України направлено до суду.

Максимальне покарання за санкціями статей — до 8 років ув’язнення.

Раніше УНН повідомив подробиці гучних злочинів, скоєних 13-річним підлітком.

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