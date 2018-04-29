Кримінальні провадження за фактом підкупу виборців відкрили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Правоохоронні органи Кіровоградщини розпочали два кримінальні провадження за фактами підкупу виборців, які мали місце в селі Дмитрівка Знам’янського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Зокрема правоохоронці виявили два факти підкупу виборців довірених осіб двох кандидатів в депутати Дмитрівської об’єднаної територіальної громади. За 200 гривень громадянам пропонували віддати свій голос за кандидата однієї з політичних сил.
За даними фактами відомості внесено до ЄРДР та розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 160 ( підкуп виборця, учасника референдуму) КК України.
Санкція статті передбачає покарання за цей вид злочину у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 29 квітня, відбудуться вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).