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Уголовные производство по факту подкупа избирателей открыли в Кировоградской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правоохранительные органы Кировоградщины начали два уголовных производства по фактам подкупа избирателей, которые имели место в селе Дмитровка Знаменского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Уголовные производство по факту подкупа избирателей открыли в Кировоградской области

В частности правоохранители выявили два факта подкупа избирателей доверенных лиц двух кандидатов в депутаты Дмитровского объединенной территориальной общины. За 200 гривен гражданам предлагали отдать свой голос за кандидата одной из политических сил.

По данным фактам сведения внесены в ЕРДР и начато уголовные производства по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание за этот вид преступления в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Как сообщал УНН, сегодня, 29 апреля, состоятся выборы в 40 объединенных территориальных общинах : 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местные советы (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).

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