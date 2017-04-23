Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на ринку в Одесі

“Матеріали за даним фактом зареєстровані у встановленому законом порядку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.

Встановлено, що вогонь охопив територію загальною площею близько 700 кв.м., знищивши та пошкодивши 149 торговельних об’єктів. Перевіряється інформація щодо ймовірності пожежі внаслідок займання електропроводки в одному з павільйонів. Сума завданого матеріального збитку встановлюється

На даний час правоохоронці продовжують нести службу на місці події. Створена група з числа працівників Суворовського ВП, які забезпечують публічний порядок на ринку та не допускають проявів мародерства.

Нагадаємо, раніше, 23 квітня, УНН повідомляв, що в результаті масштабної пожежі на ринку “Північний” постраждало шість осіб та знищено 143 павільйони.