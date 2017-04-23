Провоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на рынке в Одесе

“Материалы по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Установлено, что огонь охватил территорию общей площадью около 700 кв.м., уничтожив и повредив 149 торговых объекта. Проверяется информация о вероятности пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

В настоящее время правоохранители продолжают нести службу на месте происшествия. Создана группа из числа работников Суворовского ОП, обеспечивающих общественный порядок на рынке и не допускают проявлений мародерства.

Напомним, ранее, 23 апреля, УНН сообщал, что в результате масштабного пожара на рынке “Северный” пострадали шесть человек и уничтожено 143 павильоны.