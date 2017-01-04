Кримінальне провадження відкрили за фактом вибуху в будинку у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху в десятиповерховому будинку у Сумах. Внаслідок вибуху сталося обрушення будинку та загинула одна людина. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, через обрушення будинку в Сумах загинула людина.
Як повідомляв УНН, у ДСНС повідомили подробиці обрушення будинку в Сумах.