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Кримінальне провадження відкрили за фактом вибуху в будинку у Сумах

Кримінальне провадження відкрили за фактом вибуху в будинку у Сумах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху в десятиповерховому будинку у Сумах. Внаслідок вибуху сталося обрушення будинку та загинула одна людина. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, через обрушення будинку в Сумах загинула людина.

Як повідомляв УНН, у ДСНС повідомили подробиці обрушення будинку в Сумах.

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