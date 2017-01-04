Уголовное производство открыли по факту взрыва в доме в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в десятиэтажке в Сумах. В результате взрыва произошло обрушение дома и погиб один человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины, начато досудебное расследование.
Напомним, из-за обрушения дома в Сумах погиб человек.
Как сообщал УНН, в ГосЧС сообщили подробности обрушения дома в Сумах.