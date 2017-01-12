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Кримінальне провадження відкрили за фактом інциденту в Лук'янівському СІЗО

Кримінальне провадження відкрили за фактом інциденту в Лук'янівському СІЗО

Київ • УНН

 • 6065 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту в Лук'янівському СІЗО внаслідок якого один із ув’язнених отримав тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, між працівниками установи та ув’язненими стався конфлікт. По прибуттю з’ясувалося, що один із ув’язнених отримав тілесні ушкодження. У результаті його під конвоєм доставили в лікарню, а після надання медичної допомоги — у слідчий ізолятор. При цьому частина ув’язнених відмовилася підніматися у камери.

На допомогу правоохоронцям прибули придані сили, які оточили будівлю СІЗО для попередження будь-яких провокацій або конфліктів. Згодом працівники ізолятора врегулювали ситуацію.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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