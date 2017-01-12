Уголовное производство открыли по факту инцидента в Лукьяновском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту инцидента в Лукьяновском СИЗО в результате которого один из заключенных получил телесные повреждения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, между работниками учреждения и заключенными произошел конфликт. По прибытию выяснилось, что один из заключенных получил телесные повреждения. В результате его под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи - в следственный изолятор. При этом часть заключенных отказалась подниматься в камеры.
На помощь правоохранителям прибыли приданные силы, которые окружили здание СИЗО для предупреждения любых провокаций или конфликтов. Впоследствии работники изолятора урегулировали ситуацию.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.