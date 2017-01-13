Кримінальне провадження порушили за фактом падіння хлопчика з вікна будинку у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Факт падання хлопчика з вікна 3-го поверху у Рівному поліція розслідує за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального Кодексу України. Про це кореспонденту УНН повідомила інспектор відділу комунікації управління Нацполіції в Рівненській області Ольга Ангелова.
За її словами, нині слідчі встановлюють, хто саме з рідних — батьки чи рідна бабуся винні в недогляді за 8-річним Андрійком.
“Слідчі встановили, що на момент інциденту хлопчик перебував вдома з 81-річною бабусею, яка не помітила, як він поставив табуретку біля вікна та випав. Мама була на роботі, а батько вийшов із дому у справах”, — додала О.Ангелова.
Нині дитина в реанімації центральної міської лікарні Рівного. Хлопчик у комі під апаратом штучного дихання. У 8-річного Андрія відкритий перелом черепа. Стан важкий, спрогнозувати період реабілітації та одужання лікарям складно.
Як повідомляв УНН, вчора у Рівному з вікна 3-го поверху випав 8-річний хлопчик. У цей момент у квартирі він перебував з 81-річнею бабусею.