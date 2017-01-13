Уголовное производство открыли по факту падения мальчика из окна дома в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 13 января. УНН. Факт падения мальчика из окна 3-го этажа в Ровно полиция расследует по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщила инспектор отдела коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области Ольга Ангелова.
По ее словам, в настоящее время следователи устанавливают, кто именно из родных - родители или родная бабушка виноваты в недосмотре за 8-летним Андреем.
"Следователи установили, что в момент инцидента мальчик находился дома с 81-летней бабушкой, которая не заметила, как он поставил табуретку возле окна и выпал. Мама была на работе, а отец вышел из дома по делам", - добавила О.Ангелова.
Сейчас ребенок в реанимации центральной городской больницы Ровно. Мальчик в коме под аппаратом искусственного дыхания. У 8-летнего Андрея открытый перелом черепа. Состояние тяжелое, спрогнозировать период реабилитации и выздоровления врачам сложно.
Как сообщал УНН, вчера в Ровно из окна 3-го этажа выпал 8-летний мальчик. В этот момент в квартире он находился с 81-летней бабушкой.