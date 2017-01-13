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Кримінальна справа проти М.Семени складається зі скріншотів — адвокат

Кримінальна справа проти М.Семени складається зі скріншотів — адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Кримінальна справа, яка була порушена проти кримського журналіста Миколи Семени майже повністю складається зі скріншотів його записів, інших доказів його винуватості щодо порушення територіальної цілісності Росії у Федеральної служби безпеки РФ немає. Про це повідомив на прес-конференції адвокат Еміль Курбедінов, передає кореспондент УНН.

“В суді Микола Семена предстане як русофоб, і на це направлені всі матеріали кримінальної справи. Русофоб, путіноненависник. В усіх негативних відтінках його представлять тільки за те, що він давав певні аналізи і висловлював свою точку зору щодо деяких політичних моментів. Вся кримінальна справа, практично на 80 відсотків, складається зі скріншотів з його комп’ютера. Нічого іншого, що підтверджувало б його винуватість, немає”, — повідомив адвокат.

Також він наголосив, що експертизи, які роблять самі ФСБ і підконтрольні їм організації, викликають сумніви.

“Ми відносимося до них абсолютно критично”, — додав Е.Курбедінов.

Нагадаємо, у квітні ФСБ провела обшуки у низки кримських журналістів. Проти Миколи Семени було порушено кримінальну справу за нібито заклики до порушення територіальної цілісності Росії з використанням ЗМІ.

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