Кримінальна справа проти М.Семени складається зі скріншотів — адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Кримінальна справа, яка була порушена проти кримського журналіста Миколи Семени майже повністю складається зі скріншотів його записів, інших доказів його винуватості щодо порушення територіальної цілісності Росії у Федеральної служби безпеки РФ немає. Про це повідомив на прес-конференції адвокат Еміль Курбедінов, передає кореспондент УНН.
“В суді Микола Семена предстане як русофоб, і на це направлені всі матеріали кримінальної справи. Русофоб, путіноненависник. В усіх негативних відтінках його представлять тільки за те, що він давав певні аналізи і висловлював свою точку зору щодо деяких політичних моментів. Вся кримінальна справа, практично на 80 відсотків, складається зі скріншотів з його комп’ютера. Нічого іншого, що підтверджувало б його винуватість, немає”, — повідомив адвокат.
Також він наголосив, що експертизи, які роблять самі ФСБ і підконтрольні їм організації, викликають сумніви.
“Ми відносимося до них абсолютно критично”, — додав Е.Курбедінов.
Нагадаємо, у квітні ФСБ провела обшуки у низки кримських журналістів. Проти Миколи Семени було порушено кримінальну справу за нібито заклики до порушення територіальної цілісності Росії з використанням ЗМІ.