Уголовное дело против Н.Семены состоит из скриншотов - адвокат

"В суде Николай Семена предстанет как русофоб, и на это направлены все материалы уголовного дела. Русофоб, путиноненависник. Во всех негативных оттенках его представят только за то, что он давал определенные анализы и высказывал свою точку зрения относительно некоторых политических моментов. Все уголовное дело, практически на 80 процентов состоит из скриншотов с его компьютера. Ничего другого, что подтверждало бы его виновности, нет", - сообщил адвокат.

Также он отметил, что экспертизы, которые делают сами ФСБ и подконтрольные им организации, вызывают сомнения.

"Мы относимся к ним абсолютно критично", - добавил Э.Курбединов.

Напомним, в апреле ФСБ провела обыски у ряда крымских журналистов. Против Николая Семены было возбуждено уголовное дело за якобы призывы к нарушению территориальной целостности России с использованием СМИ.