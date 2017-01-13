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Уголовное дело против Н.Семены состоит из скриншотов - адвокат

Уголовное дело против Н.Семены состоит из скриншотов - адвокат

Киев • УНН

 • 9886 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Уголовное дело, возбужденное против крымского журналиста Николая Семены почти полностью состоит из скриншотов его записей, других доказательств его виновности о нарушении территориальной целостности России у Федеральной службы безопасности РФ нет. Об этом сообщил на пресс-конференции адвокат Эмиль Курбединов, передает корреспондент УНН.

"В суде Николай Семена предстанет как русофоб, и на это направлены все материалы уголовного дела. Русофоб, путиноненависник. Во всех негативных оттенках его представят только за то, что он давал определенные анализы и высказывал свою точку зрения относительно некоторых политических моментов. Все уголовное дело, практически на 80 процентов состоит из скриншотов с его компьютера. Ничего другого, что подтверждало бы его виновности, нет", - сообщил адвокат.

Также он отметил, что экспертизы, которые делают сами ФСБ и подконтрольные им организации, вызывают сомнения.

"Мы относимся к ним абсолютно критично", - добавил Э.Курбединов.

Напомним, в апреле ФСБ провела обыски у ряда крымских журналистов. Против Николая Семены было возбуждено уголовное дело за якобы призывы к нарушению территориальной целостности России с использованием СМИ.

Украинские Национальные Новости

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