Кримчанка намагалась отримати доступ до державних секретів - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Військова контррозвідка Служби безпеки України завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міністерства оборони кримчанки з російським громадянством та зв'язками зі спецслужбами країни-агресора. Про це УНН повідомили у прессценцтрі СБУ.
За даними спецслужби, протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості.
Невдовзі вона переїхала до Києва. Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора.
Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.
Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, які несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними. Співробітники СБУ провели з нею бесіду та попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали військовослужбовця ЗСУ, який раніше проходив "військову службу" у так званій "ДНР", де був завербований ФСБ.