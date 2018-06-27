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Кримчани зможуть отримувати закордонні паспорти на Херсонщині

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Громадяни України, які проживають в окупованому Криму, зможуть отримувати закордонні паспорти в Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області, де відкрився кабінет надання адмінпослуг, передає УНН з посиланням на повідомлення представництва Президента України в АРК у Facebook.

“В Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області відкрився кабінет надання адміністративних послуг в якому громадяни України, які проживають на ТОТ України в Криму можуть отримувати паспорти громадян України для виїзду за кордон”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З моменту анексії кримчани отримали 53 тис закордонних паспортів на материковій Україні

Нагадаємо, абітурієнти з Криму і Донбасу зможуть вступати до вишів без ЗНО.

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