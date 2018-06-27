Кримчани зможуть отримувати закордонні паспорти на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Громадяни України, які проживають в окупованому Криму, зможуть отримувати закордонні паспорти в Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області, де відкрився кабінет надання адмінпослуг, передає УНН з посиланням на повідомлення представництва Президента України в АРК у Facebook.
“В Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області відкрився кабінет надання адміністративних послуг в якому громадяни України, які проживають на ТОТ України в Криму можуть отримувати паспорти громадян України для виїзду за кордон”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З моменту анексії кримчани отримали 53 тис закордонних паспортів на материковій Україні
Нагадаємо, абітурієнти з Криму і Донбасу зможуть вступати до вишів без ЗНО.