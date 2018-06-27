Крымчане смогут получать загранпаспорта в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Граждане Украины, которые проживают в оккупированном Крыму, смогут получать загранпаспорта в Олешковской районной государственной администрации Херсонской области, где открылся кабинет предоставления админуслуг, передает УНН со ссылкой на сообщение представительства Президента Украины в АРК в Facebook.
"В Олешковской районной государственной администрации Херсонской области открылся кабинет предоставления административных услуг в котором граждане Украины, проживающие на ВОТ Украины в Крыму могут получать паспорта граждан Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.
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Напомним, абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать в вузы без ВНО.