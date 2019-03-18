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Крим стає для Росії непідйомним тягарем – Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Крим стає для Кремля занадто небезпечною здобиччю, непідйомним тягарем, ціна якого набагато перевершує сумнівні політичні дивіденди від “прирощення земель”. Про це написав у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

Крим стає для Росії непідйомним тягарем – Клімкін

За словами міністра, Росії вже ніколи не вдасться приживити півострів до себе, і час тут не допоможе. Навіть найближчі союзники Москви відмовилися визнати легітимність грабежу, бо це б опустило їх нижче плінтуса в очах міжнародної спільноти.

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Клімкін додав, що Росія дедалі більше нагадує злодія, який не знає, що йому робити з краденим, але вже починає розуміти, що злочин неминуче вилізе йому боком.

“Крим стає для Кремля занадто небезпечною здобиччю, непідйомним тягарем, ціна якого набагато перевершує сумнівні політичні дивіденди від “прирощення земель. Усім уже стало ясно: окупація позбавляє Крим та кримчан майбутнього, відсутність рішення, консервація нинішнього стану неминуче призведе до занепаду півострова. Власне економічна, суспільна, екологічна деградація помітна вже й зараз. Відповідальність за це повністю лягає на окупанта, але він явно не в змозі утримувати ситуацію”, — зазначив він.

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Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

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