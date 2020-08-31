Криклій розповів про запуск приватної тяги на Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Процес запуску локомотивів приватних компаній на колії Укрзалізниці знаходиться на фінальному етапі, а першого учасника експерименту Міністерства інфраструктури України вже обрано. Про це в інтерв’ю УНН повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Приватна тяга у нас на фінальному етапі. Підписано наказ про першого учасника експерименту, і це одне із завдань, яке ми вписали в аналог історій взаємодій з ЄС, де передбачено, що буде більш ніж один перевізник на залізниці. Мається на увазі, що УЗ втратить своє монопольне становище і з’являться ще гравці", — розповів Криклій.
Також він наголосив на тому, що Мінінфраструктури враховує всі можливі ризики демонополізації ринку вантажних перевезень.
"Ми тут будемо дуже обережно підходити, тому що демонополізуючи ринок, ми можемо створити собі великих конкурентів, які можуть мати можливість забрати один із найбільш прибуткових напрямків — це вантажні перевезення, і ми тим самим, наша стратегічна компанія - може опинитися у жалюгідному становищі, тому потрібно проводити дуже зважену політику. Але тим не менш, ми наважуємося на це і будемо однозначно йти", — зазначив Криклій.
Раніше УНН писав, що Міністерство інфраструктури України визначило першого учасника експериментального проекту допуску приватної тяги на колії Укрзалізниці.