Криклій хоче зобов’язати порти зважувати "вхідні" вантажі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Мінінфраструктури хоче на рівні законодавства зобов’язати порти зважувати "вхідні" вантажі та передавати цю інформацію до держреєстру. Про це в інтерв’ю УНН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"На рівні законодавства ми хочемо зобов’язати порти, незалежно від форми власності, зважувати вантажі при прийомі. І найголовніше — віддавати цю інформацію в держреєстр. Нас не цікавлять типи вантажів, які вони везуть, але нам важливо, що вони точно так само захищають наші дороги", — розповів він.
Зазначимо, що перевантажений транспорт є одним з головних руйнівників доріг. Мінінфраструктури взялося вирішувати проблему комплексно. Окрім зважування у портах, до кінця року планується запустити 50 нових комплексів зважування фур у русі – це вмонтовані ваги у траси, які фіксуватимуть порушення вагових норм онлайн.
Водночас, Мінінфраструктури готується запустити річковий транспорт, аби розвантажити дороги. Відповідний законопроект у ВР обіцяють прийняти восени.