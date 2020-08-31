Криклій хоче зобов’язати порти зважувати "вхідні" вантажі

"На рівні законодавства ми хочемо зобов’язати порти, незалежно від форми власності, зважувати вантажі при прийомі. І найголовніше — віддавати цю інформацію в держреєстр. Нас не цікавлять типи вантажів, які вони везуть, але нам важливо, що вони точно так само захищають наші дороги", — розповів він.

Зазначимо, що перевантажений транспорт є одним з головних руйнівників доріг. Мінінфраструктури взялося вирішувати проблему комплексно. Окрім зважування у портах, до кінця року планується запустити 50 нових комплексів зважування фур у русі – це вмонтовані ваги у траси, які фіксуватимуть порушення вагових норм онлайн.

Водночас, Мінінфраструктури готується запустити річковий транспорт, аби розвантажити дороги. Відповідний законопроект у ВР обіцяють прийняти восени.