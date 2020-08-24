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Пріоритет Президента: Кравчук повідомила, коли Рада проголосує за запуск річкового транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 СЕРПНЯ. УНН. Верховна Рада має схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт, але спочатку це питання розгляне профільний комітет. Загалом ухвалення закону планується восени. Про це у коментарі УНН розповіла одна з його ініціаторів, заступник голови Комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Пріоритет Президента: Кравчук повідомила, коли Рада проголосує за запуск річкового транспорту

“Під час візиту до Херсону Президент України заявив, що він також очікує якнайшвидшого прийняття цього законопроекту”, — наголосила Кравчук.

Цей законопроект важливий, бо запускає найдешевший вид перевезення вантажів — річкою. А збільшення річкових перевезень своєю чергою збереже дороги, які нині будуються по всій країні, розповіла вона.

“Закон про внутрішній водний транспорт важливий і його не можуть прийняти вже багато років. Я впевнена, що наше скликання його нарешті прийме. У першому читанні закон вже прийнятий. Народні депутати подали правки і звичайно, найближчим часом, можливо навіть до Нового року, ми сподіваємося, що розглянемо його в цілому”, — додала Кравчук.

Вона також повідомила, що ухвалення закону заощадить близько 1 млрд. гривень на ремонті дорожнього покриття протягом 4 років. Адже саме велико-габаритні фури є найбільшим джерелом руйнування доріг, навіть якщо вони абсолютно нові.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що прийняття цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.

“Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові робочі місця”, — зазначав міністр.

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