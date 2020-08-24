Приоритет Президента: Кравчук сообщила, когда Рада проголосует за запуск речного транспорта

“Во время визита в Херсон Президент Украины заявил, что он также ожидает скорейшего принятия этого законопроекта”, — отметила Кравчук.

Этот законопроект важен, потому что запускает самый дешевый вид перевозки грузов — рекой. А увеличение речных перевозок в свою очередь сохранит дороги, которые сейчас строятся по всей стране, рассказала она.

“Закон о внутреннем водном транспорте важен и его не могут принять уже много лет. Я уверена, что наш созыв его наконец примет. В первом чтении закон уже принят. Народные депутаты подали правки и конечно, в ближайшее время, возможно даже до Нового года, мы надеемся, что рассмотрим его в целом”, — добавила Кравчук.

Она также сообщила, что принятие закона сэкономит около 1 млрд. Гривен на ремонте дорожного покрытия в течение 4 лет. Ведь именно крупно-габаритные фуры является крупнейшим источником разрушения дорог, даже если они абсолютно новые.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

“Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места”, — отмечал министр.