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Криклій дав завдання новим главам Укрінфрапроекту та Укртрансбезпеки

Київ • УНН

 • 10350 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій представив нових керівників Укрінфрапроекту та Укртрансбезпеки і дав їм невідкладні завдання. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Непотизм та кумовство ліквідуються. Представив учора нових керівників Укрінфрапроекту Кирила Хомякова та Укртрансбезпеки Олександра Погорєлого. Обидва – переможці відкритих конкурсів, з досвідом роботи у бізнесі. Тому очікую швидких результатів в роботі", - написав Криклій.

Так, новому керівнику Укрінфрапроекту, міністр дав такі завдання:

- сформувати дієву програму безпеки руху, і зазначив, що "3,2 млрд гривень, закладені в бюджеті 2020 на програму безпеки, мають витрачатись на розбудову інфраструктури безпеки, а не на сумнівні ініціативи, як це було до цього";
- запровадити автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху;
- підготувати проекти будівництва та модернізації аеропортів Дніпро, адже бюджет 2020 року на аеропорт Дніпро передбачає 1 млрд млн гривень на реалізацію проекту.

"Укртрансбезпека має, по-перше, перемогти корупцію, а не "боротися" з нею. Схеми мають бути знищені не тільки через кадрові зміни, але максимальну автоматизацію та цифровізацію процесів", - написав міністр.

Він також очікує найближчим часом:

- повноцінно працюючу систему зважування в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю) в межах України;
- створення електронного кабінету перевізника і поява нормальних сервісних функцій установи;
- налагодження дієвого контролю за дотриманням безпеки пасажирських перевезень та перевезень небезпечних вантажів.

Криклій зазначив, що буде контролювати їхні кроки до змін.

Нагадаємо, 27 листопада, уряд призначив нових голів Укртрансбезпеки та Укрінфрапроекту.

Українські Національні Новини

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