Криклий дал задание новым главам Укринфрапроекту и Укртрансбезпекы

"Непотизм и кумовство ликвидируются. Представил вчера новых руководителей Укринфрапроекту Кирилла Хомякова и Укртрансбезпекы Александра Погорелого. Оба - победители открытых конкурсов, с опытом работы в бизнесе. Поэтому ожидаю быстрых результатов в работе", - написал Криклий.

Так, новому руководителю Укринфрапроекту, министр дал следующие задачи:

- сформировать действенную программу безопасности движения, и отметил, что "3 200 000 000 гривен, заложенные в бюджете 2020 на программу безопасности, имеют тратиться на развитие инфраструктуры безопасности, а не на сомнительные инициативы, как это было до этого";

- ввести автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения;

- подготовить проекты строительства и модернизации аэропортов Днепр, ведь бюджет 2020 году на аэропорт Днепр предусматривает 1 млрд млн гривен на реализацию проекта.

"Укртрансбезпека должна, во-первых, победить коррупцию, а не" бороться "с ней. Схемы должны быть уничтожены не только через кадровые изменения, но максимальную автоматизацию и цифровизацию процессов", - написал министр.

Он также ожидает в ближайшее время:

- полноценно работающую систему взвешивания в движении (автоматического габаритно-весового контроля) в пределах Украины;

- создание электронного кабинета перевозчика и появление нормальных сервисных функций учреждения;

- налаживание действенного контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.

Криклий отметил, что будет контролировать их шаги к переменам.

Напомним, 27 ноября, правительство назначило новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекту.