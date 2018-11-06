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Кремль відреагував на слова Лукашенка про військову базу Росії

Кремль відреагував на слова Лукашенка про військову базу Росії

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Мінську не потрібна російська військова база, зазначив, що не знає контекст цього висловлювання і не хоче гадати на кавовій гущі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"Я залишу без коментарів цю фразу", - сказав Пєсков, зазначивши, що він не знає, "який контекст у цієї фрази" і не хотів би "гадати на кавовій гущі".

При цьому представник Кремля, зазначив, що Москва і Мінськ взаємодіють у межах Союзної держави, ОДКБ, ЄАЕС та інших об'єднань.

"Тому, Білорусь - наш найтісніший партнер і в плані торговельно-економічної взаємодії, і в плані питань безпеки, це стратегічна лінія", - додав Пєсков.

Раніше президент Білорусі на зустрічі з групою американських аналітиків назвав "надуманою проблемою" питання про розміщення російської військової бази на території країни.

"Ми у військово-політичному союзі з Росією, буде тут база військова, не буде - різниці абсолютно ніякої немає. Ми цю базу не розміщуємо тут не тому, що ми хочемо показати, що суверенні і незалежні, ми не розміщуємо її, тому що вона тут не потрібна: ми самі, за нашим задумом, військово-оборонному планом з Росією, забезпечимо ті функції, які на нас покладені", - сказав Лукашенко.

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