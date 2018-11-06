Кремль відреагував на слова Лукашенка про військову базу Росії

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Мінську не потрібна російська військова база, зазначив, що не знає контекст цього висловлювання і не хоче гадати на кавовій гущі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.