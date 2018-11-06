Кремль отреагировал на слова Лукашенко о военной базе России

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107516 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115082 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153144 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146869 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137593 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128748 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172917 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118121 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кремль отреагировал на слова Лукашенко о военной базе России

Кремль отреагировал на слова Лукашенко о военной базе России

Киев  •  УНН

 • 12530 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минску не нужна российская военная база, отметил, что не знает контекст этого высказывания и не хочет гадать на кофейной гуще. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Я оставлю без комментариев эту фразу", - сказал Песков, отметив, что он не знает, "какой контекст у этой фразы" и не хотел бы "гадать на кофейной гуще".

При этом представитель Кремля, отметил, что Москва и Минск взаимодействуют в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и других объединений.

"Поэтому, Беларусь - наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия", - заключил Песков.

Ранее президент Беларуси на встрече с группой американских аналитиков назвал "надуманной проблемой" вопрос о размещении российской военной базы на территории страны.

"Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены", - сказал Лукашенко.

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