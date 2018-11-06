Кремль отреагировал на слова Лукашенко о военной базе России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минску не нужна российская военная база, отметил, что не знает контекст этого высказывания и не хочет гадать на кофейной гуще. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Я оставлю без комментариев эту фразу", - сказал Песков, отметив, что он не знает, "какой контекст у этой фразы" и не хотел бы "гадать на кофейной гуще".
При этом представитель Кремля, отметил, что Москва и Минск взаимодействуют в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и других объединений.
"Поэтому, Беларусь - наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия", - заключил Песков.
Ранее президент Беларуси на встрече с группой американских аналитиков назвал "надуманной проблемой" вопрос о размещении российской военной базы на территории страны.
"Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены", - сказал Лукашенко.