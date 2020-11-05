Кремль відмовився наразі коментувати вибори у США та заявив, що "це буде як червона ганчірка для бика"

“Зрозуміло, зараз підведення підсумків виборів у США і ситуація, яка складається, не дають можливості якимось чином це коментувати”, — сказав журналістам в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. “В даному випадку, звичайно, ми вважаємо за краще взяти паузу і дочекатися якоїсь ясності того, що відбувається”, — заявив представник Кремля.

Він відмовився обговорювати питання про те, що поки в Сполучених Штатах не звучать звинувачення на адресу Росії у втручанні в нинішні президентські вибори. “Все, що стосується нашої країни, на жаль, сприймається як червона ганчірка для бика в Сполучених Штатах, тому давайте не будемо зараз нічого коментувати. Напевно, американці самі повинні розібратися зі своїми справами”, — сказав прес-секретар російського президента.

Пєсков підтвердив, що президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко в середу під час телефонної розмови обговорили в тому числі ситуацію в США. “Був обмін думками двох президентів про те, що відбувається на виборах в Америці”, — сказав він.

Невизначеність з підсумками виборів президента США може негативно відбитися на світових справах, перш за все економіці, вважає Пєсков.

“Природно, будь-яка невизначеність у найпотужнішій світовій економіці в одній з найбільших країн світу має і потенційно може мати негативні наслідки для світових справ, перш за все для світової економіки”, — сказав представник Кремля. “Разом з тим, наскільки буде тривалим цей період неясності, наскільки буде сильним цей вплив, ми з вами побачимо”, — зауважив Пєсков.

Довідка: у вівторок в США відбулися загальні вибори. На них обиралися президент і віце-президент, усі 435 членів Палати представників і третину Сенату Конгресу США, губернатори 13 штатів і територій. Переможець президентських перегонів поки не визначений. Згідно з прогнозами телеканалу Fox News, чинний президент Дональд Трамп уже заручився підтримкою 214 вибірників, а кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден — 264. Для перемоги кандидат повинен отримати 270 голосів.