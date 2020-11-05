Кремль отказался пока что комментировать выборы в США и заявил, что "это будет как красная тряпка для быка"

“Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать”, — сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности происходящего”, — заявил представитель Кремля.

Он отказался обсуждать вопрос о том, что пока в Соединенных Штатах не звучат обвинения в адрес России во вмешательстве в нынешние президентские выборы. “Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами”, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подтвердил, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду во время телефонного разговора обсудили в том числе ситуацию в США. “Был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке”, — сказал он.

Неопределенность с итогами выборов президента США может негативно отразиться на мировых делах, прежде всего экономике, считает Песков.

“Естественно, любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике в одной из крупнейших стран мира имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего для мировой экономики”, — сказал представитель Кремля. “Вместе с тем, насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим”, — заметил Песков.

Справка: во вторник в США состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала Fox News, действующий президент Дональд Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат от Демократической партии Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.