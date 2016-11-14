Кремль: В.Путін та А.Меркель стурбовані безперервними порушеннями "режиму тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили ситуацію на Донбасі і висловили стурбованість безперервними порушеннями “режиму тиші”, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.
Як відзначили у Кремлі, “під час обміну думками з української проблематики підкреслена важливість продовження спільної роботи щодо реалізації мінських домовленостей, в тому числі з урахуванням підсумків зустрічі на вищому рівні в „нормандському форматі“, що пройшла в Берліні 19 жовтня”.
“У даному контексті висловлена стурбованість безперервними порушеннями „режиму тиші“ в Донбасі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили ситуацію з транзитом російського газу європейським споживачам через територію України.