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Кремль: В.Путін та А.Меркель стурбовані безперервними порушеннями "режиму тиші" на Донбасі

Кремль: В.Путін та А.Меркель стурбовані безперервними порушеннями "режиму тиші" на Донбасі

Київ • УНН

 • 10116 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили ситуацію на Донбасі і висловили стурбованість безперервними порушеннями “режиму тиші”, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.

Як відзначили у Кремлі, “під час обміну думками з української проблематики підкреслена важливість продовження спільної роботи щодо реалізації мінських домовленостей, в тому числі з урахуванням підсумків зустрічі на вищому рівні в „нормандському форматі“, що пройшла в Берліні 19 жовтня”.

“У даному контексті висловлена стурбованість безперервними порушеннями „режиму тиші“ в Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили ситуацію з транзитом російського газу європейським споживачам через територію України.

Українські Національні Новини

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