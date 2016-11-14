Кремль: В.Путин и В.Меркель обеспокоены постоянными нарушениями "режима тишины" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Донбассе и выразили обеспокоенность непрекращающимися нарушениями "режима тишины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отметили в Кремле, "в ходе обмена мнениями по украинской проблематике подчеркнута важность продолжения совместной работы по реализации минских договоренностей, в том числе с учетом итогов встречи на высшем уровне в " нормандском формате ", прошедшей в Берлине 19 октября".
"В данном контексте высказана обеспокоенность непрекращающимися нарушениями" режима тишины "в Донбассе", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию с транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины.