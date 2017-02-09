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Кремль розкритикував політику санкцій після законопроекту сенаторів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Росії знову висловили незгоду із використанням політики санкцій у міжнародних відносинах, зазначаючи, що вони є “деструктивними і шкідливими для обох сторін”. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи внесення групою сенаторів США законопроекту, який ускладнює можливість скасування санкцій проти Москви, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Кремль розкритикував політику санкцій після законопроекту сенаторів США

Як повідомляв УНН, 8 лютого група сенаторів США внесла документ, який ускладнює можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.

Цей документ, який називають “Закон про перегляд санкцій щодо Росії”, підтримали як демократи, так і республіканці. Він був розроблений через занепокоєння щодо можливої політики адміністрації Трампа стосовно Росії.

Документ передбачає суворий парламентський нагляд і право вето, якщо адміністрація президента вирішить скасувати санкції проти Росії.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських “добровольців”.

Нагадаємо, виконувач обов’язків голови місії США при ОБСЄ Кейт Бернз закликала Росію припинити агресію в Україні, а також наголосила, що санкції залишаться.

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