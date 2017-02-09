Кремль раскритиковал политику санкций после законопроекта сенаторов США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В России вновь выразили несогласие с использованием политики санкций в международных отношениях, отмечая, что они являются "деструктивными и вредными для обеих сторон". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя внесение группой сенаторов США законопроекта, который усложняет возможность отмены санкций против Москвы, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как сообщал УНН, 8 февраля группа сенаторов США внесла документ, который усложняет возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы , введенные через российскую агрессию в Украине.
Этот документ, который называют "Закон о пересмотре санкций в отношении России", поддержали как демократы, так и республиканцы. Он был разработан из-за беспокойства о возможной политики администрации Трампа в отношении России.
Документ предусматривает строгий парламентский надзор и право вето, если администрация президента решит отменить санкции против России.
США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления им помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий российских "добровольцев".
Напомним, исполняющий обязанности главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернз призвала Россию прекратить агрессию в Украине , а также подчеркнула, что санкции останутся.