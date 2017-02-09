Кремль раскритиковал политику санкций после законопроекта сенаторов США

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44507 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 109635 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 117167 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128900 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 148464 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160673 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123957 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139094 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189938 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291769 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5м/с
67%
Популярные новости

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 8322 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 5590 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

7 апреля, 20:07 • 4540 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 11444 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 4446 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 191079 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246809 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448418 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400870 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486300 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28546 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28183 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42831 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65094 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71943 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Кремль раскритиковал политику санкций после законопроекта сенаторов США

Киев • УНН

 • 9413 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В России вновь выразили несогласие с использованием политики санкций в международных отношениях, отмечая, что они являются "деструктивными и вредными для обеих сторон". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя внесение группой сенаторов США законопроекта, который усложняет возможность отмены санкций против Москвы, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

Кремль раскритиковал политику санкций после законопроекта сенаторов США

Как сообщал УНН, 8 февраля группа сенаторов США внесла документ, который усложняет возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы , введенные через российскую агрессию в Украине.

Этот документ, который называют "Закон о пересмотре санкций в отношении России", поддержали как демократы, так и республиканцы. Он был разработан из-за беспокойства о возможной политики администрации Трампа в отношении России.

Документ предусматривает строгий парламентский надзор и право вето, если администрация президента решит отменить санкции против России.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления им помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий российских "добровольцев".

Напомним, исполняющий обязанности главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернз призвала Россию прекратить агрессию в Украине , а также подчеркнула, что санкции останутся.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38