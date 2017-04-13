Кремль: рішення Києва щодо Ю.Самойлової девальвує “Євробачення”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав надзвичайно невдалим рішення Києва щодо заборони на в’їзд російській учасниці “Євробачення” Юлії Самойловій, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".
За словами Д.Пєскова, цей крок завдає удару по престижу міжнародного конкурсу.
“Безумовно, рішення української сторони серйозним чином девальвує майбутній конкурс, напевно, це завдає удар по престижу ”Євробачення“. Рішення несправедливе, невдале”, - сказав він.
Д.Пєсков також висловив надію на те, що рішення про заборону в’їзду Ю.Самойловій буде переглянуто до конкурсу.
Раніше "Перший канал" відмовився замінювати співачку Юлію Самойлову на конкурсі “Євробачення” в Києві.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.