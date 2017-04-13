Кремль: решение Киева по Ю.Самойловой девальвирует "Евровидение"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение Киева о запрете на въезд российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
По словам Д.Пескова, этот шаг наносит удар по престижу международного конкурса.
"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует будущий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу "Евровидения". Решение несправедливое, неудачное", - сказал он.
Д.Песков также выразил надежду на то, что решение о запрете въезда Ю.Самойловий будет пересмотрено до конкурса.
Ранее "Первый канал" отказался заменять певицу Юлию Самойлову на конкурсе "Евровидение" в Киеве.
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.