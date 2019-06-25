Кремль: РФ продовжує вважати інцидент біля Керченської протоки непідсудним трибуналу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН. Про це Пєсков заявив, відповідаючи на питання, чи буде Москва надавати звіт на вимогу трибуналу до 25 червня, пише УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Прес-секретар російського президента повідомив, що: “Цей випадок в Керченській протоці не є підсудним для цієї судової інстанції, в цьому полягає позиція Росії. Звичайно, повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію”.
Нагадуємо, що 25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі — “Бердянськ”, “Яни-Капу” і “Нікополь” — і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.
У МЗС Росії заявили, що цей трибунал “не має юрисдикції” розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.