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Кремль: РФ продолжает считать инцидент у Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН

Киев • УНН

 • 10364 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и в дальнейшем не считает инцидент с украинским кораблями у Керченского пролива подсудимым Международному трибуналу по морскому праву ООН. Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос, будет Москва предоставлять отчет по требованию трибунала до 25 июня, пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Кремль: РФ продолжает считать инцидент у Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что: “Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию”.

Напоминаем, что 25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить три украинских корабля — “Бердянск”, “Яны-Капу” и “Никополь” — и 24 находящихся украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины.

В МИД России заявили, что этот суд “не имеет юрисдикции” рассматривать дело о захвате украинских моряков. А в Кремле заявляли, что решение Международного трибунала в Гамбурге не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российские следствие и суд.

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