Кремль: РФ продолжает считать инцидент у Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что: “Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию”.

Напоминаем, что 25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить три украинских корабля — “Бердянск”, “Яны-Капу” и “Никополь” — и 24 находящихся украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины.

В МИД России заявили, что этот суд “не имеет юрисдикции” рассматривать дело о захвате украинских моряков. А в Кремле заявляли, что решение Международного трибунала в Гамбурге не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российские следствие и суд.