кремль: путін за необхідності може швидко зателефонувати Ердогану щодо "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив у четвер, що президент росії може у короткі терміни поговорити з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, якщо це необхідно, щодо продовження української чорноморської зернової угоди, оскільки переговори з цього питання продовжуються у Стамбулі, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
На запитання, чи можуть путін та Ердоган обговорити це питання, пєсков сказав журналістам, що наразі таких планів немає, але додав: "Але за необхідності вони телефонують швидко".
Він відмовився коментувати стан переговорів, поки вони ще продовжуються.
Додамо
росія раніше заявляла, що не продовжуватиме угоду після 18 травня, якщо не буде виконано список вимог щодо усунення перешкод для її власного експорту зерна та добрив.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у середу, що, на його думку, угода, яка дозволяє безпечно експортувати зерно та добрива з трьох українських портів, може бути продовжена щонайменше ще на два місяці.