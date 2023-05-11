кремль: путин при необходимости может быстро позвонить Эрдогану по поводу "зернового соглашения"

На вопрос, могут ли путин и Эрдоган обсудить этот вопрос, песков сказал журналистам, что пока таких планов нет, но добавил: "Но при необходимости они звонят быстро".

Он отказался комментировать состояние переговоров, пока они еще продолжаются.

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россия ранее заявляла, что не будет продлевать соглашение после 18 мая, если не будет выполнен список требований по устранению препятствий для ее собственного экспорта зерна и удобрений.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что, по его мнению, соглашение, которое позволяет безопасно экспортировать зерно и удобрения из трех украинских портов, может быть продлено как минимум еще на два месяца.