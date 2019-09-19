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Кремль: позиція Києва щодо "формули Штайнмайера" суперечить колишнім домовленостям

Кремль: позиція Києва щодо "формули Штайнмайера" суперечить колишнім домовленостям

Київ • УНН

 • 10302 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Відмова представників України в контактній групі підписати “формулу Штайнмайера” суперечить колишнім домовленостям і зайвий раз підтверджує, що саміту лідерів “нормандської четвірки” (РФ, Україна, Франція, Німеччина) повинна передувати підготовча робота”. Про це в четвер заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Вчорашня ситуація зайвий раз підтверджує правоту позиції, яку займає президент (РФ Володимир) Путін: що зустріч заради зустрічі навряд чи може бути результативною, і для того, щоб зібратися, спочатку потрібно виконати велику підготовчу роботу”, — сказав Пєсков, зазначивши, що ця підготовча робота “стикається з труднощами”.

“Ми знаємо, що „формула Штайнмайера“ не була чимось обумовлена, відповідно, висунення (Києвом) умов (для підписання відповідного документа) — це нова позиція для всіх країн, які раніше декларували свою згоду з цією формулою”, — підкреслив представник Кремля.

Як передавав нещодавно УНН, повпред РФ у контактній групі Борис Гризлов заявив, що Україна на черговому засіданні контактної групи по врегулюванню на сході України, яке відбулося в середу в Мінську, нібито “зірвала виконання домовленостей радників глав країн “нормандської четвірки”.

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