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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 52293 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110239 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109259 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119217 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148031 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148466 просмотра

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Кремль: позиция Киева по "формуле Штайнмайера" противоречит прежним договоренностям

Кремль: позиция Киева по "формуле Штайнмайера" противоречит прежним договоренностям

Киев  •  УНН

 • 10300 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Отказ представителей Украины в контактной группе подписать “формулу Штайнмайера” противоречит прежним договоренностям и лишний раз подтверждает, что саммиту лидеров “нормандской четверки” (РФ, Украина, Франция, Германия) должна предшествовать подготовительная работа”. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент (РФ Владимир) Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу”, — сказал Песков, отметив, что эта подготовительная работа “встречается с трудностями”.

“Мы знаем, что „формула Штайнмайера“ не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение (Киевом) условий (для подписания соответствующего документа) — это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой”, — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщал недавно УНН, полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое состоялось в среду в Минске, якобы “сорвала выполнение договоренностей советников главам стран “нормандской четверки”.

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