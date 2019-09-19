Кремль: позиция Киева по "формуле Штайнмайера" противоречит прежним договоренностям

“Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент (РФ Владимир) Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу”, — сказал Песков, отметив, что эта подготовительная работа “встречается с трудностями”.

“Мы знаем, что „формула Штайнмайера“ не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение (Киевом) условий (для подписания соответствующего документа) — это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой”, — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщал недавно УНН, полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое состоялось в среду в Минске, якобы “сорвала выполнение договоренностей советников главам стран “нормандской четверки”.