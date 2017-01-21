Кремль очікує прояснення позиції США щодо врегулювання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Нова влада США невдовзі може показати, чи буде їхня позиція щодо ситуації в Україні сприяти врегулюванню цього питання. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"В якому руслі вона буде змінюватися, як вона буде трансформуватися, чи буде нова модальність позиції США по Україні сприяти врегулюванню, ми разом з вами побачимо зовсім скоро", - сказав Д.Пєсков.
За його словами, позиція нової влади США покаже, чи можна їх залучати до вирішення українського питання.
"Це буде залежати від позиції "нових" американців, адже "старі" американці замість того, щоб готуватися до інавгурації свого майбутнього президента, вирушили до Києва", - підкреслив він.