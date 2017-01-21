Кремль ожидает прояснения позиции США по урегулированию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Новая власть США вскоре может показать, будет ли их позиция по ситуации в Украине способствовать урегулированию этого вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", - сказал Д.Песков.
По его словам, позиция новой власти США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.
"Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев", - подчеркнул он.