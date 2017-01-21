Кремль ожидает прояснения позиции США по урегулированию в Украине

ukru
15:33 • 58333 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 87437 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 101466 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 123252 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109488 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118364 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129192 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139973 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144355 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132267 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 100394 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 107806 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 118267 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100810 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 74830 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 58324 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 41315 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 74830 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 123251 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 162239 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133931 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142367 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147497 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146215 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149749 просмотра
Актуальное
Кремль ожидает прояснения позиции США по урегулированию в Украине

Кремль ожидает прояснения позиции США по урегулированию в Украине

Киев • УНН

 • 13588 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Новая власть США вскоре может показать, будет ли их позиция по ситуации в Украине способствовать урегулированию этого вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", - сказал Д.Песков.

По его словам, позиция новой власти США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.

"Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев", - подчеркнул он.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы