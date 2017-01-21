Кремль ожидает прояснения позиции США по урегулированию в Украине

"В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", - сказал Д.Песков.

По его словам, позиция новой власти США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.

"Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев", - подчеркнул он.