Кремль не бачить приводу для розслідування щодо отруєння Навального

"Спочатку потрібно знайти речовину, встановити, що стало причиною цього стану. Тобто для розслідування повинен бути привід. Поки ми констатуємо з вами перебування пацієнта в комі", - сказав Пєсков.

Прессекретар президента РФ зазначив, що на цьому етапі розслідуванням того, що сталося, займаються медики. "Лікарі цим і займаються. Російські лікарі спочатку і німецькі лікарі згодом і займаються першою стадією цього розслідування, вони намагаються з'ясувати, що стало причиною того стану, в якому зараз перебуває пацієнт. Поки, на жаль, безрезультатно", - сказав Пєсков.

За його словами, якщо буде встановлено факт отруєння якоюсь певною речовиною, це стане приводом для розслідування. "Якщо буде встановлено речовину і якщо буде встановлено, що це отруєння, тоді, звичайно, це буде привід для розслідування", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, у німецькій клініці "Шаріте", куди транспортували російського опозиційного політика Олексія Навального з Росії, заявили, що початкові дослідження вказують на отруєння опозиціонера.

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив зранку в аеропорту.

Опозиціонера у комі вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі оголошували Навального нетранспортабельним.