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Кремль не видит повода для расследования по отравлению Навального

Киев • УНН

 • 11882 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Кремль пока не видит повода для инициации уголовного расследования ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, о признаках отравления которого заявили в немецкой клинике "Шарите", где оппозиционер проходит лечение. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Кремль не видит повода для расследования по отравлению Навального

"Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данном этапе расследованием случившегося занимаются медики. "Врачи этим и занимаются. Российские врачи сначала и немецкие врачи впоследствии и занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - сказал Песков.

По его словам, если будет установлен факт отравления каким-либо определенным веществом, это станет поводом для расследования. "Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования", - подчеркнул Песков.

Напомним, в немецкой клинике "Шарите", куда транспортировали российского оппозиционного политика Алексея Навального из России, заявили, что начальные исследования указывают на отравление оппозиционера.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил утром в аэропорту.

Оппозиционера в коме утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.

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