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Кремль наказав великим компаніям формувати стрічку позитивних новин

Кремль наказав великим компаніям формувати стрічку позитивних новин

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кремль наказав провідним російським компаніям надсилати йому новини, які представляють керівництво країни у вигідному світлі. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на документ, який є у них в розпорядженні, передає УНН.

Інструкції, як повідомляє видання, були спрямовані в жовтні цього року 45 компаніям російського енергетичного сектору, зокрема Роснефть, Газпром і Новатек.

"У семисторінковому документі, у якому не згадується вибори, вказується, що цей новинний потік повинен сформувати так звану "стрічку позитивних новин "і вписуватися в два напрямки: "життя налагоджується" і "було-стало"", - повідомляє видання.

У документі говориться, що влада хоче зробити акцент на "перемогах і досягненнях".

У ньому міститься список з дев'яти пунктів, де вказується, які саме новини повинні постачати компанії. Наприклад, це можуть бути новини про підприємства, яким державна підтримка допомогла подолати кризу, налагодити сучасне виробництво, отримати нове обладнання і створити робочі місця для місцевих жителів.

Компанії, як зазначається, повинні відправляти позитивні новини щотижня: у понеділок або в першій половині дня у вівторок.

Вони повинні бути представлені у вигляді таблиці, додані події - виділені кольором. Інформація повинна супроводжуватися орієнтуванням для ЗМІ, які можна з мінімальними змінами або без них передати журналістам.

Документ був прикладений до запрошення, датованому 9 жовтня і розісланому Міністерством енергетики керівникам департаментів зі зв'язків з громадськістю та органами влади 17 державних і 28 приватних компаній. Їм пропонувалося направити представників для участі в запланованій на 12 жовтня зустрічі, метою якої було обговорення зусиль, спрямованих на поліпшення іміджу влади.

Як повідомляв УНН, в Іспанії підозрюють Росію і Венесуелу в дезінформації щодо Каталонії.

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