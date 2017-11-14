Кремль приказал крупным компаниям формировать ленту позитивных новостей

Инструкции, как сообщает издание, были направлены в октябре этого года 45 компаниям российского энергетического сектора, включая Роснефть, Газпром и Новатэк.

"В семистраничном документе, не упоминающем выборы, говорится, что этот новостной поток должен сформировать так называемую “Ленту позитивных новостей” и вписываться в два направления: “жизнь налаживается” и “было-стало”", - сообщает издание.

В документе говорится, что власти хотят сделать акцент на “победах и достижениях”.

В нем содержится список из девяти пунктов, где говорится, какие именно новости должны поставлять компании. Например, это могут быть новости о предприятиях, которым господдержка помогла преодолеть кризис, наладить современное производство, получить новое оборудование и создать рабочие места для местных жителей.

Компании, как отмечается, должны отправлять позитивные новости еженедельно: в понедельник или в первой половине дня во вторник.

Они должны быть представлены в виде таблицы, добавленные события - выделены цветом. Информация должна сопровождаться ориентировками для СМИ, которые можно с минимальными изменениями или без них передать журналистам.

Документ был приложен к приглашению, датированному 9 октября и разосланному Министерством энергетики руководителям департаментов по связям с общественностью и органами власти 17 государственных и 28 частных компаний. Им предписывалось направить представителей для участия в запланированной на 12 октября встрече, целью которой было обсуждение усилий, направленных на улучшение имиджа власти.

Как сообщал УНН, в Испании подозревают Россию и Венесуэлу в дезинформации по Каталонии.