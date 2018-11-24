Кремль хоче, щоб українці не змогли обрати власне майбутнє - США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Москва "хоче, щоб українці не могли обирати власне майбутнє, однак Кремль знову став на неправильний бік історії". Про це заявиви Політичний радник представництва США при ОБСЄ Лейн Дернелл Баль, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"24 листопада ми відзначаємо сумну дату - 85-ті роковини Голодомору, коли брутальний Радянський режим вчинив катастрофічний голод, який заморив до смерті мільйони невинних українців", - йдеться в заяві представництва США при ОБСЄ, виданій з нагоди дня вшанування пам'яті жертв Голодомору 1930-х років в Україні.
Згадуючи минуле, Сполучені Штати підтримують Україну та її народ у прагненні кращого майбутнього, наголошується в заяві.
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Політичний радник представництва США при ОБСЄ Лейн Дернелл Баль провів паралель з теперішньою агресією Кремля. Москва "хоче, щоб українці не могли обирати власне майбутнє, однак Кремль знову став на неправильний бік історії", - наголосив дипломат.
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Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
Нагадуємо, Державний департамент США оприлюднив заяву до роковин Голодомору 1932-33 років в Україні, в якій засудив цей злочин і висловив підтримку українському народові.