Кремль хоче, щоб українці не змогли обрати власне майбутнє - США

"24 листопада ми відзначаємо сумну дату - 85-ті роковини Голодомору, коли брутальний Радянський режим вчинив катастрофічний голод, який заморив до смерті мільйони невинних українців", - йдеться в заяві представництва США при ОБСЄ, виданій з нагоди дня вшанування пам'яті жертв Голодомору 1930-х років в Україні.

Згадуючи минуле, Сполучені Штати підтримують Україну та її народ у прагненні кращого майбутнього, наголошується в заяві.



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Політичний радник представництва США при ОБСЄ Лейн Дернелл Баль провів паралель з теперішньою агресією Кремля. Москва "хоче, щоб українці не могли обирати власне майбутнє, однак Кремль знову став на неправильний бік історії", - наголосив дипломат.



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Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.



Нагадуємо, Державний департамент США оприлюднив заяву до роковин Голодомору 1932-33 років в Україні, в якій засудив цей злочин і висловив підтримку українському народові.