Кремль хочет, чтобы украинцы не смогли выбрать собственное будущее - США

"24 ноября мы отмечаем печальную дату - 85-ю годовщину Голодомора, когда грубый Советский режим совершил катастрофический голод, уморил до смерти миллионы невинных украинцев", - говорится в заявлении представительства США при ОБСЕ, изданном по случаю дня памяти жертв Голодомора 1930-х годов в Украине.

Вспоминая прошлое, Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее народ в стремлении лучшего будущего, отмечается в заявлении.



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Политический советник представительства США при ОБСЕ Лейн Дернелл Баль провел параллель с нынешней агрессией Кремля. Москва "хочет, чтобы украинцы не могли выбирать свое будущее, однако Кремль снова стал на неправильную сторону истории", - подчеркнул дипломат.



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Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.



Напоминаем, Государственный департамент США обнародовал заявление к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине, в котором осудил это преступление и выразил поддержку украинскому народу.