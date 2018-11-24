Кремль хочет, чтобы украинцы не смогли выбрать собственное будущее - США

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96642 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105706 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141128 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138340 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133223 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126847 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165903 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кремль хочет, чтобы украинцы не смогли выбрать собственное будущее - США

Кремль хочет, чтобы украинцы не смогли выбрать собственное будущее - США

Киев  •  УНН

 • 12357 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Москва "хочет, чтобы украинцы не могли выбирать свое будущее, однако Кремль снова стал на неправильную сторону истории". Об этом заявил политический советник представительства США при ОБСЕ Лейн Дернелл Баль, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"24 ноября мы отмечаем печальную дату - 85-ю годовщину Голодомора, когда грубый Советский режим совершил катастрофический голод, уморил до смерти миллионы невинных украинцев", - говорится в заявлении представительства США при ОБСЕ, изданном по случаю дня памяти жертв Голодомора 1930-х годов в Украине.

Вспоминая прошлое, Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее народ в стремлении лучшего будущего, отмечается в заявлении.

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Политический советник представительства США при ОБСЕ Лейн Дернелл Баль провел параллель с нынешней агрессией Кремля. Москва "хочет, чтобы украинцы не могли выбирать свое будущее, однако Кремль снова стал на неправильную сторону истории", - подчеркнул дипломат.

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Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.

Напоминаем, Государственный департамент США обнародовал заявление к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине, в котором осудил это преступление и выразил поддержку украинскому народу.

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