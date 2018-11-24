Кремль хочет, чтобы украинцы не смогли выбрать собственное будущее - США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Москва "хочет, чтобы украинцы не могли выбирать свое будущее, однако Кремль снова стал на неправильную сторону истории". Об этом заявил политический советник представительства США при ОБСЕ Лейн Дернелл Баль, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"24 ноября мы отмечаем печальную дату - 85-ю годовщину Голодомора, когда грубый Советский режим совершил катастрофический голод, уморил до смерти миллионы невинных украинцев", - говорится в заявлении представительства США при ОБСЕ, изданном по случаю дня памяти жертв Голодомора 1930-х годов в Украине.
Вспоминая прошлое, Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее народ в стремлении лучшего будущего, отмечается в заявлении.
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Политический советник представительства США при ОБСЕ Лейн Дернелл Баль провел параллель с нынешней агрессией Кремля. Москва "хочет, чтобы украинцы не могли выбирать свое будущее, однако Кремль снова стал на неправильную сторону истории", - подчеркнул дипломат.
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Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Напоминаем, Государственный департамент США обнародовал заявление к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине, в котором осудил это преступление и выразил поддержку украинскому народу.