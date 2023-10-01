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Кремль досі не знає, які українські території вважати анексованими – ISW

Кремль досі не знає, які українські території вважати анексованими – ISW

Київ • УНН

 • 929992 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Кремль, схоже, досі не уточнив, які українські території анексувала росія. І це через рік після повномасштабної війни. Різні окупаційні чиновники на так званий «День возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей з росією» публікують зовсім різні карти. Про це пише у звіті американський Інститут вивчення війни, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що президент росії Володимир Путін 30 вересня виступив із промовою на честь так званого «Дня возз’єднання…». Під час промови він повторив шаблонну риторику про міжнародну легітимність незаконних референдумів на окупованих в Україні територіях і про нібито роль Заходу в розв’язанні війни в Україні.

У той же час Севастопольський окупаційний губернатор Михайло Развожаєв опублікував у своєму Telegram-каналі на честь свята листівку, на якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії.

Окупаційна адміністрація Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягалася до нинішньої лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях.

А заступник голови Ради Безпеки росії Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме, доки «не будуть звільнені споконвічно російські території».

Цитата

«Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не уточнив, які саме території він анексував або має намір анексувати», — підсумували аналітики ISW.

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