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Кремль до сих пор не знает, какие украинские территории считать аннексированными - ISW

Кремль до сих пор не знает, какие украинские территории считать аннексированными - ISW

Киев • УНН

 • 929992 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории аннексировала россия. И это спустя год после полномасштабной войны. Разные оккупационные чиновники на так называемый «День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией» публикуют совершенно разные карты. Об этом пишет в отчете американский Институт изучения войны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что президент россии Владимир Путин 30 сентября выступил с речью в честь так называемого «Дня воссоединения…». Во время речи он повторил шаблонную риторику о международной легитимности незаконных референдумов на оккупированных в Украине территориях и о якобы роли Запада в развязывании войны в Украине.

В то же время Севастопольский оккупационный губернатор Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале в честь праздника открытку, на которой весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области изображены как территория России.

Оккупационная администрация Херсонской области опубликовала другую карту, на которой российская территория примерно простиралась до нынешней линии фронта на четырех недавно аннексированных территориях.

А заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине будет продолжаться, пока «не будут освобождены исконно российские территории».

Цитата

«Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не уточнил, какие именно территории он аннексировал или намерен аннексировать», — подытожили аналитики ISW.

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