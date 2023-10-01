Кремль до сих пор не знает, какие украинские территории считать аннексированными - ISW

КИЕВ. 1 октября. УНН. Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории аннексировала россия. И это спустя год после полномасштабной войны. Разные оккупационные чиновники на так называемый «День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией» публикуют совершенно разные карты. Об этом пишет в отчете американский Институт изучения войны, передает УНН.