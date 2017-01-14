Кременчуцька "Лавина" зазнала розгромної поразки від "Королев Дніпра"
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 14 січня. УНН. Кременчуцька команда програла перший матч третього туру чемпіонату України з хокею серед жінок, передає УНН-Центр.
Кременчуцька команда “Лавина” свій перший матч туру зіграла проти “Королев Дніпра”. На жаль після двох турів наші дівчата перебувають в якості безнадійних аутсайдерів, не маючи в активі жодної перемоги.
Результати матчу такі: “Королеви Дніпра”-“Лавина” (Кременчук) — 16:1 (4:0, 8:1, 4:0)
Другий матч туру “Лавина” зіграє завтра проти іншої команди з Дніпра — “Дніпровських білок”.